Werner destaca atuação das forças de segurança em Iemanjá; saiba mais | A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, esteve presente na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro, no bairro do Rio Vermelho, onde acontece a tradicional Festa de Iemanjá, em Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a titular da pasta estadual falou sobre as ações promovidas pelas forças de segurança durante os festejos.

"Hoje é Dia de Iemanjá, manifestação religiosa, cultural, de muita fé. Estamos com uma expectativa muito grande de pessoas, virou uma festa em que há um atrativo turístico muito grande também. Separamos um efetivo de 800 policiais e bombeiros que estarão trabalhando. Começaram desde ontem, nas primeiras horas de 2 de fevereiro já acontece uma movimentação intensa. Fizemos o uso da tecnologia: 55 câmaras, sendo 25 de reconhecimento espacial, fazendo a cobertura da área. Nós temos o Centro de Comando e Controle ativado, com os órgãos municipais e estaduais trabalhando em conjunto para que qualque ocorrência seja atendido da forma mais rápida possível. Vamos manter essa operação até o final do dia", disse o secretário

Questionado se as festas de pré-Carnaval funcionarão como preparativos para a grande folia de 2024, Werner confirmou de destacou os números positivos que têm sido registrados até o momento.

"A gente faz exatamente isso. Começamos com a operação verão e operação navio, que começa no final do ano, depois a gente já começa com o Festival da Virada, que teve bastante público esse ano. Apenas sete pessoas foram passadas pelo Reconhecimento Facial. Tivemos diminuição das ocorrências policiais a partir do planejamento que foi realizado. Tivemos Bonfim com um público maior do que o de 2023. Sem nenhum tipo de delito grave. Ao final, a partir da nossa atuação de inteligência, conseguimos capturar três pessoas que estavam furtando celulares e devolver 14 celulares que tinham sido objeto de furto. Lavagem de Itapuan também foi tranquila e hoje temos mais um termômetro, um planejamento bem pensado", completou.