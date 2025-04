Baiana casada com irmão da irmã se torna mãe

Ariadne Barros é casada com irmão da irmã - Foto: Reprodução | Instagram

Ariadne Barros voltou a virar assunto após quase dois anos que apresentou aos seguidores a história inusitada envolvendo o seu casamento. Nascida em Feira de Santana, na Bahia, ela é casada com irmão da irmã, Carlos, e agora os dois são pais.

Em seu perfil do Instagram, a advogada faz questão de compartilhar os primeiros dois meses de Luma e não esconde toda a sua felicidade. Nesta semana, por exemplo, ela contou que a bebê completou mais um mês de vida.

Nos comentários, Ariadne recebeu várias mensagens de carinho. "Muito charminho!", disse uma seguidora. "E cada semana o amor transborda", comentou outra pessoa.

"Nossa Luminha faz 2 meses, e o tema não podia ser outro… resta saber se o Mesversario foi pra ela ou pra o pai. Feliz vida minha menina, tão feliz de ver você crescendo", brincou Barros, que compartilhou vídeo da festinha com o tema de Harry Potter.

Entenda o parentesco do casal

A relação entre os dois vem a partir do fato de que Joarez, pai de Ariadne, era casado com Jussara. Do casamento entre eles nasceu Janine, mas a relação não seguiu.

Joarez encontrou Adriane e os dois se casaram. A relação rendeu frutos e, então, veio Ariadne. Assim como o homem, Jussara também encontrou um novo amor, Carlos, e com ele teve Carlos.

Janine é irmã por parte de pai de Ariadne, enquanto que, por parte de mãe, é de Carlos. Mas Ariadne e Carlos não têm nenhum parentesco.

Ao UOL, em 2023, a advogada baiana chegou a dizer que ninguém entende a real relação familiar entre eles.

"Ninguém nunca entende de fato o que acontece. Acabou que por muito tempo a gente nem tentava explicar. E quando explicava era sempre desenhando, mostrando que não somos irmãos de fato. A gente ri muito dessa história", declarou, na ocasião.