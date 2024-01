Baiana está entre os 60 estudantes nota mil na redação do Enem 2023 | A TARDE

Beatriz Medeiros dos Santos Tudella, 20, foi uma das quatro estudantes baianas que fecharam com nota 1 mil a redação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2023. Com foco na Universidade Federal da Bahia (UFBA), ela está ainda mais perto de conseguir uma vaga em um dos cursos superiores mais concorridos do Brasil: medicina.

Há dois anos, ela começou a se preparar para conquistar o curso dos sonhos. Ela precisou mudar a sua rotina de estudos para aumentar ainda mais a sua média no exame, e ampliar sua oportunidade de uma vaga no ensino superior, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Na última edição, a média dela foi de 795.

"Eu fiz dois anos de pré-vestibular e durante esses dois anos eu estudei muito, inclusive, estudei ainda mais pra conseguir essa nota a mil e também para aumentar as minhas outras médias nas outras disciplinas. Eu praticava muito, tinha simulado toda semana, fazia muita redação e foi assim que eu consegui", explica a estudante do pré-vestibular Bernoulli, na Pituba.

Em todo o Brasil, 4 milhões de pessoas participaram do Enem 2023, sendo que mais de 324 mil são baianos. Todos os concluintes do ensino médio na Bahia que alcançaram a nota máxima da redação, vieram de escolas particulares. O resultado da última edição foi divulgado nesta terça, 16.

Beatriz presta o exame desde 2018, quando ainda estava cursando o 9º ano. Quando concluiu o ensino médio em 2021, iniciou uma rotina de estudos em um curso pré-vestibular. Uma das maiores dificuldades com a mudança da rotina para alcançar a nota máxima da redação está na disciplina.

"Os maiores desafios, eu acho que manter a disciplina, porque é uma rotina de estudo que exige muita disciplina, exige você estudar muito todos os dias da semana, fazer simulação final de semana. Eu acho que um outro desafio também é focar nas matérias que realmente têm um maior peso como redação, matemática”, continua a jovem.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 escolheu como tema da redação os “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Apesar de ser uma temática bastante discutida, em diversas áreas, o título surpreendeu muitas pessoas. É o que também pensa Beatriz, que atribuiu a sua conquista ao seu treinamento e estudos nos últimos anos.

“Eu achei um tema bom, um tema bastante pertinente. Não foi um tema tranquilo de escrever, até porque ele foi um pouco diferente dos últimos anos, por ser um tema maior, pelo tamanho mesmo. Mas eu acho que eu consegui desenvolver bem. Não só pela nota, mas porque no momento eu me senti muito segura escrevendo a redação, pelos treinos e por tudo que eu já tinha feito durante o ano. Então eu acho que sim, foi tranquilo para escrever”, explica a estudante.