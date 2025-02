Baiana na Irlanda relata 'rastro de destruição' por causa da Tempestade Éowyn

- Foto: Reprodução

Uma baiana que mora em Dublin, na Irlanda, relata o rastro de destruição e ventos sem precedentes

na cidade por causa da tempestade Éowyn. Em entrevista ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 24, Maria Victoria Roullet descreve a primeira vez que vivenciou o alerta vermelho desde que começou a morar na capital, em 2022.

A tempestade Éowyn é considerada a pior tempestade do século na Irlanda e levou à emissão de alertas meteorológicos vermelhos sem precedentes. Segundo Maria Victoria, o governo emitiu um alerta das 6h às 13h.

“Em primeira instância seriam somente as escolas que fechariam e, ontem de tarde pra noite, todos os outros comércios decidiram fechar, então fechou tudo. Não tinha transporte público, não tinha absolutamente nada ontem. Em meio ao desespero, porque a gente não sabia o que ia acontecer depois que a tempestade passasse. Hoje a gente está vendo que o clima esta ameno, mais cedo estava com ventos de 180 km/h", relatou a jovem.

Instituições educacionais, incluindo escolas, faculdades e universidades em toda a Irlanda do Norte, fecharam as portas, enquanto a maioria dos agendamentos hospitalares foram cancelados.

"Muro de casa caiu, tem um pátio de esqui que caiu por terra, lixo voando, telhado de mercado 'Lidl' voando, completamente sem telhado, as árvores todas caídas no chão. Vê troncos que são muito grossos, que você não imaginaria que fossem cair por causa de um vento, chão também rachado. Foi um período bem tenso, alguns lugares resolveram abrir mercados, serviços essenciais, abriram a partir de 15h Inclusive, tenho família no interior e lá faltou luz", descreveu Maria Victoria.

Na Irlanda do Norte, mais de 93 mil residências e empresas ficaram às escuras, com o fornecimento de eletricidade interrompido pelos ventos da tempestade. Já a República da Irlanda, mais de 715 mil propriedades ficaram sem energia. A ESB Neowerks, que fornece energia a toda a Irlanda, declarou que registrou danos "sem precedentes" na sua rede e que essa é a origem dos cortes de energia.

“Normalmente quando acontece isso aqui as pessoas nao levam muita fé. Na primeira vez que eu estive aqui, foi alerta amarelo e também não levei muita fé. Fui inventar de sair na rua, as bicicletas voavam, as pessoas que estavam na rua se prendiam no poste pra poder não voar. Era uma coisa assim absurda, depois disso eu botei mais fé na tempestade", disse a baiana.

O aviso vermelho é o nível de alerta mais elevado e foi aplicado em todo o país pela primeira vez desde a tempestade Ophelia, em 2017, que matou três pessoas.