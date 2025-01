Baiano é morto a tiros no RJ após ser confundido com miliciano

- Foto: Arquivo pessoal

Um baiano de 40 anos foi morto a tiros na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro após confundido por criminosos com um miliciano porque estava vestido de preto.

Francisco de Assis Almeida, de 40 anos enviou uma mensagem de áudio para a mãe horas antes do crime, avisando que estava a caminho de um retiro espiritual da igreja evangélica que frequentava. Ele foi assassinado na noite de sexta-feira, 10, e será sepultado em Conceição do Almeida, no recôncavo da Bahia, onde nasceu.

"Mainha, daqui a pouco eu tô indo pro sítio com o pessoal da igreja (...) Se der, amanhã mando mensagem para a senhora, não é garantido", disse Francisco para a mãe, cujo nome não foi divulgado.

Francisco, Robson Almeida dos Anjos era pintor e se mudou para o RJ há pouco um ano e quatro meses, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Há pouco mais de três meses, conseguiu um emprego, saiu da casa de parentes e começou a morar sozinho. Diariamente, enviava mensagens para os familiares. Na sexta, antes de sair para o compromisso e se manter isolado no sítio, ele fez questão de se comunicar com familiares.

A família mobilizou amigos e conhecidos para arrecadar dinheiro para trazer o corpo de Francisco para a Bahia. A previsão de chegada é na quinta-feira, 16. Francisco de Assis será velado na casa de oração do Hospital Municipal de Conceição do Almeida e o enterro vai acontecer no Cemitério Jardim da Igualdade.