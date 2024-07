Baiano que lutou na 2ª Guerra Mundial morre aos 103 anos

Veterano chegou ao exército aos 19 anos - Foto: Divulgação/Comando da 6ª Região Militar

Foi anunciado na noite da última sexta-feira, 28, pelo Comando da 6ª Região Militar, o falecimento de Ricarte da Costa Pestana, aos 103 anos. Ele era ex-combatente do exército brasileiro e foi ao campo de batalha durante a 2ª Guerra Mundial.

Nascido em Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia, o ex-militar fez parte da Força Expedicionária Brasileira (FEB), onde entrou aos 19 anos. Pouco tempo depois de se juntar aos militares, Ricarte foi até a Itália juntamente a outros militares que fizeram parte da Batalha de Monte Castello.

Após sua participação e colaboração no fim da guerra, ele foi homenageado pelo Exército Brasileiro e pelo governo italiano e sempre era convidado para eventos e cerimônias do Comando da 6ª Região Militar. O ex-combatente ainda foi diretor do Senai de Dendezeiros e estudou estatística no Rio de Janeiro e se formando em Psicologia na USP.