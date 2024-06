Baiano que lutou na Itália na Segunda Guerra morre aos 104 anos | A TARDE

O veterano barreirense da Segunda Guerra Mundial, Eurypedes Pamplona, morreu aos 104 anos, no domingo, 2, em Salvador. O ex-combatente participou da guerra como pracinha da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália, na Europa.

Segundo o 4º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) de Barreiras, Pamplona morreu de causas naturais, por causa da idade avançada. Ele completaria 105 anos no dia 10 de junho e deixa esposa, dois filhos, cinco netos e dois bisnetos.

O corpo do centenário foi levado para Barreiras e o velório ocorreu nesta segunda-feira, 3, no Memorial Senhor do Bonfim. O corpo dele será sepultado, na terça-feira, 4, às 9h, no Cemitério São João Batista.

Eurypedes Pamplona foi homenageado diversas vezes em cerimônias pelo 4° BEC e sempre desfilava na parada cívico militar do 7 de setembro. A história dele foi publicada em um livro intitulado "Tiro, Guerra e Mato", do policial militar João Paulo Pinheiro Lima Primeiro.



