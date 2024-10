Baiano que matou três em cinema deixa prisão em Salvador após 25 anos

Mateus da Costa Meira matou três pessoas e deixou outras quatro feridas em um cinema no Morumbi Shopping - Foto: João Alvarez / Agência A Tarde

Preso após matar três pessoas e deixar outras quatro feridas em um cinema no Morumbi Shopping, em São Paulo, Mateus da Costa Meira deixou a prisão na última semana após cumprir o período de 25 anos de reclusão.

O homem cumpria pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador. O crime ocorreu em 1999 e Mateus utilizou uma submetralhadora para efetuar os disparos.

Meira foi julgado em 2004 e condenado a 120 anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais tarde, três anos depois, a pena foi reduzida para 48 anos e nove meses.

O jornal Folha de SP teve acesso ao processo de execução da pena que corre em segredo de Justiça. A decisão que determinou a desinternação de Meira foi publicada em 18 de setembro.

Segundo a Folha, na decisão que determinou a soltura, a Justiça citou as novas diretrizes da política antimanicomial que apontam que a internação é providência excepcional, admissível apenas quando os recursos extra hospitalares forem insuficientes.

Ainda conforme divulgado, os peritos do Hospital de Custódia e Tratamento concluíram que Meira tinha condições de retornar ao convívio social e familiar, "devendo prosseguir com o tratamento em rede privada vinculada ao seu plano de saúde".

A decisão atual determina a desinternação pelo prazo de um ano, com condicionantes de seguir "tratamento extra-hospitalar em rede privada vinculada ao seu plano de saúde, manter bom relacionamento com amigos, familiares e estranhos e permanecer em recolhimento domiciliar noturno".

Mateus da Costa Meira cumpria pena no sistema prisional da Bahia e em 2009 chegou a ser acusado de tentar matar um companheiro de cela com golpes de tesoura. Em 2011, por decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, ele foi considerado inimputável (que não pode ser considerado responsável pelos atos). A decisão teve como base um laudo que apontou que ele tinha esquizofrenia.