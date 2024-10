Bonde do BDM é interceptado e cinco traficantes morrem em confronto

Polícia investiga outros suspeitos de envolvimento na ação - Foto: Alberto Maraux

Cinco integrantes de uma facção morreram durante confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 27, no bairro do Polivalente, em Santo Amaro, na Bahia. Armas e munições foram apreendidas durante a operação.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo formado por aproximadamente 20 homens, se preparava para atacar traficantes de facção rival e chegaram a postar fotos e vídeos com armas nas redes sociais.

Segundo a polícia, os suspeitos reagiram à chegada dos PMs e ficaram feridos durante confronto. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a apuração do portal A TARDE, o grupo fazia parte da facção criminosa conhecida como Bonde do Maluco (BDM).