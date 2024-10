Liderança do BDM morre em confronto com a polícia em Camaçari

Haroldo foi encaminhado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação | SSP - BA

Um homem, identificado como Danilo José de Jesus Silva, vulgo “Haroldo”, morreu nesta quinta-feira, 26, em confronto com a polícia em um condomínio de luxo em Barra de Jacuípe, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Leia mais:

>>Ex-marido confessa ter matado mulher desaparecida enforcada

>>Homem é preso fazendo compras com dinheiro falso em Camaçari

>>Suspeito é morto e dois são presos em operação no 'Carandiru'

Haroldo, conhecido como Rei das Armas, era uma liderança do Bonde do Maluco (BDM), no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele era investigado por organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. As informações são do Informe Baiano.



Haroldo foi encaminhado ao Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidas duas pistolas 9 mm.