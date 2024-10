Suspeito é morto e dois são presos em operação no 'Carandiru'

Operação ocorreu no Conjunto Residencial Santa Luzia - Foto: Google Street View

Na tarde desta quinta-feira (26), a polícia prendeu dois homens e um suspeito morreu durante uma operação na localidade conhecida como Carandiru, no bairro do Comércio. Os policiais militares da 16ª CIPM e da CIPT/BTS abordaram os indivíduos na avenida Engenheiro Oscar Pontes, onde encontraram uma arma de fogo e diversas porções de drogas.

Na primeira ocorrência, os policiais apreenderam 94 porções de maconha, porções de crack, duas balanças de precisão, embalagens para a comercialização de entorpecentes, dois celulares e dinheiro. Os detidos foram levados à Central de Flagrantes.

Leia também:

>> Operação apreende 115 volumes de roupas falsificadas em Salvador

>> Prestador de serviços é acusado de dar beijo forçado em adolescentes

>> Médico que matou colega e jogou corpo em rio vai a júri popular

De acordo com a Polícia Militar, em uma segunda ação, no mesmo local, os policiais visualizaram homens armados que, ao perceberem a presença da polícia, dispararam contra os militares. Um dos suspeitos foi encontrado ferido e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Durante essa ação, foram apreendidos uma pistola calibre .380, um carregador com 11 munições, 187 porções de maconha, uma porção grande de crack e três celulares.