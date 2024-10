Prestador de serviços é acusado de dar beijo forçado em adolescentes

Caso aconteceu em condomínio no Jardim das Margaridas - Foto: Reprodução

Um prestador de serviços foi denunciado por importunação sexual contra adolescentes em um condomínio residencial localizado no Jardim das Margaridas, em Salvador. O caso aconteceu na última quinta-feira, 19, durante o horário de almoço, quando as obras não são feitas no condomínio.

Uma das meninas, de 12 anos, que relatou o caso de assédio, teria afirmado que o homem a encontrou na escada do prédio. O homem, que prestava serviços em um dos apartamentos do condomínio, teria pegado no braço da adolescente e a beijado na boca, passando a língua.

Homem aproveitou momentos de trabalho para importunar adolescentes | Foto: Reprodução

A menina relatou o que tinha acontecido para a mãe. A menina relatou o que tinha acontecido para uma colega do condomínio, de 13 anos, e disse que aconteceu a mesma coisa com ela, em agosto de 2023. Foi registrado boletim de ocorrência.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).