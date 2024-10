Alunas do Colégio Militar de Salvador têm 'falsas' fotos expostas em sites adultos

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alunos do Colégio Militar de Salvador teriam usado inteligência artificial para manipular imagens de colegas e vender como conteúdos pornográficos. As imagens teriam sido expostas em sites de conteúdo adulto. A estimativa é de que ao menos 15 estudantes tenham sido vítimas.

As jovens teriam tido os rostos delas montados em corpos de outras mulheres e comercializados nesses sites. Segundo as informações iniciais, as vítimas são estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II, e 1º ano do Ensino Médio.

O Comando do Colégio Militar de Salvador informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do caso no dia 20 de setembro.

"Os fatos estão sendo rigorosamente apurados por meio de processo administrativo, que visa esclarecer onde e como ocorreram as irregularidades, além de identificar todos os envolvidos. Todos os alunos e familiares que procuraram o Colégio Militar de Salvador em busca de apoio estão sendo prontamente atendidos e assistidos", diz o colégio.

O Colégio Militar de Salvador ainda apontou que tem prestado "todo o apoio necessário por meio da Divisão de Ensino e da Seção Psicopedagógica, e continuará à disposição de alunos e familiares para qualquer assistência adicional", Além disso, diz que "não coaduna com qualquer atitude dessa natureza e busca sempre conscientizar seus alunos acerca do uso correto das tecnologias, possuindo um programa de educação digital que orienta todos os seus integrantes sobre o assunto em tela."

