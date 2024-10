Inspetor de escola é preso após trocar pornografia com crianças

Inspetor foi indiciado por estupro de vulnerável - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Guilherme de Paula Petelincar, de 29 anos, inspetor de uma escola estadual de São Paulo, foi preso por estupro de vulnerável após trocar mensagens pornográficas com alunos. De acordo com umas das crianças, ele tocou nas partes íntimas dela dentro do banheiro.

O suspeito trabalhava como agente de organização na escola Professor João Boemer Jardim, no bairro Parque Tietê. Ele foi detido na última terça-feira, 17.

Leia mais:

>>Policial é baleado um segundo após beijar filhos na frente da escola

>>Homem que matou a ex-esposa com 15 facadas em salão é preso

>>Mãe é flagrada agredindo o próprio filho próximo à escola

No celular do inspetor tinham arquivos que foram apagados depois de enviados e recebidos. No entanto, por meio do backup do aparelho, encontraram o vídeo de uma criança se masturbando.

O pai de uma das vítimas vasculhou o celular do filho e encontrou fotos e vídeos enviados para Guilherme, assim como conteúdo pornográfico do próprio funcionário compartilhado com a criança.

De acordo com a mãe da outra vítima, Guilherme levou o filho para o banheiro da escola e fez com que um apalpasse o pênis do outro. O inspetor foi indiciado por estupro de vulnerável, por induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita e por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia e vídeo de agente público no exercício das funções.

Em nota, a Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc) informou que rescindiu o contrato do agente logo após a denúncia. “A pasta e a Diretoria de Ensino Norte 1 colaboram com as autoridades nas investigações. A Seduc-SP é contra qualquer forma de assédio dentro ou fora das escolas”, afirmou.