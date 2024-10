Homem que matou a ex-esposa com 15 facadas em salão é preso

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Foi preso na manhã desta terça-feira, 24, um homem, suspeito de matar a ex-esposa a facadas dentro de um salão de beleza, na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo.



O suspeito, que esteva foragido desde o dia do crime, foi identificado como, Luiz Victor Ortega Xavier, de 29 anos. No último sábado 21, ele arrombou o salão de beleza onde Luana Ferreira, de 32 anos, trabalhava como manicure, dando 15 facadas na vítima e feriu uma cliente durante a fuga.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, que Luiz Victor se apresentou no 8° DP de Osasco na companhia de sua advogada. A formalização da prisão ocorreu na delegacia.

Imagens do circuito interno do estabelecimento, mostram o momento em que Luiz Victor entra no salão e vai em direção a Luana Ferreira. O homem ignora a presença de outras funcionárias e clientes e esfaqueia a vítima.



Segundo informações da Polícia, o Samu confirmou a morte de Luana no local. A cliente ferida durante a fuga foi atendida e posteriormente liberada.