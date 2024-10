Homem é preso suspeito de vazar vídeos íntimos de delegado

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos, identificado com F.S.L suspeito de ter compartilhado um vídeo íntimo do delegado e candidato à prefeitura de Brasnorte, Eric Fantin (PL) na última segunda-feira, 24. A cidade, situada a 579 km de Cuiabá, é onde o vídeo mostra o candidato em um encontro com uma suposta garota de programa. Na época, ele registrou um boletim de ocorrência por ter suas imagens divulgadas sem autorização.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil e pelo próprio delegado Eric Fantin. De acordo com Eric, "as outras pessoas envolvidas na trama ainda estão sendo investigadas e, em breve, responderão por seus crimes”.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito está sendo investigado por infrações previstas no Artigo 218-C do Código Penal, que proíbe a divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento da pessoa envolvida, e no Artigo 325 do Código Eleitoral, que trata da difamação eleitoral.