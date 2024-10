Policial é baleado um segundo após beijar filhos na frente da escola

As crianças e a mulher não ficaram feridas - Foto: Reprodução

Um policial militar foi atingido por quatro disparos de armas de fogo, nesta terça-feira (24), na Rua Raul de Barros Vieira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima está internada em estado grave.

O crime aconteceu enquanto o policial a esposa deixavam os filhos gêmeos na escola. Ele se despediu dos filhos com um beijo e foi atingido pelos disparos um segundo depois. As informações são do G1.

Os suspeitos saltaram do veículo e um eles atirou várias vezes, enquanto o outro voltou rapidamente para o carro. O policial ainda tentou reagir, mas ficou caído no chão. Após a ação, um dos criminosos pegou a arma na cintura do policial e fugiu.



O subtenente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Depois da cirurgia, ele foi transferido para o hospital da corporação. O militar foi atingido no braço, no queixo, no ombro e nas costas. As crianças e a mulher não ficaram feridas.

Não há informações sobre a motivação do crime. A 34ª DP (Bangu) investiga o caso.