Idosa cai em golpe acreditando que namorava com Elon Musk

Crimes de golpe pelas redes sociais que envolvem amores e paixões platônicas tem se tornado comum. Na segunda-feira, 23, a Polícia Militar de Toledo, no oeste do Paraná, foi acionada após compras feitas por uma idosa, de 77 anos, chamarem a atenção.

A mulher estava comprando vários cartões da Apple, acreditando ser um pedido de Elon Musk, com quem ela acreditava estar namorando virtualmente. O homem dizia que era o dono da Apple, no entanto, Elon Musk é dono do X, antigo Twitter. Os dois mantinham conversas pelo WhatsApp.

De acordo com o delegado do caso, Rodrigo Batista, a mulher disse à polícia que acreditava que o homem viria ao Brasil e a ressarciria com o valor em dólares. A idosa chegou a gastar cerca de R$ 4 mil reais nos cartões.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar do Paraná, informou que uma gerente de um ponto comercial teria acionado a polícia afirmando que “uma senhora de idade avançada estava realizando diversas compras de cartão de crédito da Apple, o que gerou estranheza”.

O relatório afirma que quando questionada por que estaria comprando tantos cartões, a senhora disse que “estava namorando com o empresário internacional”. Por isso, a gerente interrompeu as vendas e acionou a PM.

Ainda de acordo com relatório da PM, os números usados para cometer o crime correspondiam ao ddi da Nigéria. Quando questionada pela polícia se tinha familiares, ela mostrou o contato do irmão.

Em seguida, foi feito contato com ele, que se comprometeu a comparecer no local e ficar responsável pela vítima. Os dois foram orientados sobre os procedimentos cabíveis. Foi registrado boletim de ocorrência.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) lançou uma cartilha com os principais golpes cometidos contra idosos. Um deles é o golpe por aplicativos de conversa.

Neste caso, o golpista se aproxima, demonstra interesse e inicia contato por aplicativos de conversa.

Veja pronunciamento do delegado do caso:

Para se proteger, o MDH recomenda:

- Manter o registro das comunicações e transações;

- Se perceber algum depósito, entrar imediatamente em contato com a instituição bancária;

- Se suspeitar que está sendo alvo de um golpe, falar com amigos, familiares, autoridades e pedir orientação.