Sandra Annenberg denuncia golpe usando sua imagem por IA

A repórter Sandra Annenberg, veio em suas redes sociais alertar sobre estar sendo vítima de golpe com a própria imagem. Um vídeo adulterado com por Inteligência Artificial de uma postagem de Sandra para o programa Globo Repórter, circula nas Redes Sociais.

Usaram outro texto com uma voz muito semelhante a da apresentador para aplicar golpes. "Estão usando a minha credibilidade contruído a mais de três décadas de telejornalismo", desabafou Sandra em sua conta oficial do Instagram.

Sandra completou que muitas pessoas estão caindo no golpe, e que sente muito por quem passou por isso. Ainda em discurso em suas redes sociais ela afirmou que junto a Rede Globo vão entrar com todas as medidas cabíveis diante do crime de estelionato.