PF desarticula esquema de fabricação de armas em impressora 3D

Na manhã desta terça-feira, 24, a Polícia Federal (PF) prendeu um homem em Araraquara (SP) por fabricar clandestinamente armas de fogo caseiras com o uso de uma impressora 3D.

De acordo com as investigações realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat) o preso participava de um grupo em aplicativos de mensagens, onde trocava informações sobre a fabricação artesanal de armas com dezenas de estrangeiros de vários países.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em residências relacionadas aos investigados, todas no município de Araraquara (SP).

Durante a prisão, foram apreendidos diversos materiais bélicos, incluindo uma submetralhadora em fase de fabricação artesanal e várias munições.

Após os procedimentos habituais, o homem será transferido para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.