Homens invadem casa e executam mulher a tiros em Salvador

Na madrugada desta terça-feira, 24, uma mulher foi executada a tiros no bairro de Periperi, em Salvador, após homens armados invadirem a casa que morava. A vítima foi identificada como Tailane dos Santos Pereira e, segundo a Polícia Civil, ela estava sozinha em sua residência no momento do crime.

O homicídio ocorreu na Rua Nova Divinéia, onde policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) foram chamados para averiguar a situação após relatos de disparos. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que Tailane estava sem sinais vitais, isolaram a área e solicitaram a presença Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

As circunstâncias que cercam a execução estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que busca entender os motivos e identificar os responsáveis pelo crime. Informações do local, dão que Tailane não tinha envolvimento com criminalidade.