Operação Eleições na Bahia contará com 34 mil policiais e bombeiros

O compartilhamento de informações e a coleta de dados nortearão as equipes externas - Foto: Divulgação | SSP

Cerca de 34 mil policiais e bombeiros serão empregados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia, na Operação Eleições 2024. O planejamento das ações preventivas, ostensivas e de inteligência foi apresentado na manhã desta terça-feira, 24, durante coletiva de imprensa no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Além dos efetivos das Polícias Militar, Civil e Técnica, com apoio do Corpo de Bombeiros, a SSP ativará o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A estrutura, instalada no COI, reunirá representantes de 31 instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços. O CICC será ativado entre os dias 4 e 7 de outubro, com atuação ininterrupta.

Pensando também integração entre as Forças Policiais e de Bombeiros, será instalado também o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública (CIISP). O compartilhamento de informações e a coleta de dados nortearão as equipes externas.

Confira o que foi apresentado:

- 34 mil policiais e bombeiros são atuarão na missão;

- Investimento de R$ 3 milhões para a realização da operação;

- 2 mil viaturas empregadas;

- Quase 30 mil policiais militares;

- 3.336 policiais civis em ação;

- Mais de mil bombeiros nos lugares de interesse da Justiça Eleitoral;

- DPT reforçará as macrorregionais para as ações de perícia;

- Mais de 3.500 câmeras de monitoramento funcionando, sendo 829 com reconhecimento facial;

- Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) funcionará de forma especial entre sexta e segunda-feira do fim de semana das eleições, das 4h às 19h.

Dados foram apresentados na manhã desta terça-feira (24) | Foto: Divulgação / SSP

"São 31 órgãos já confirmados, sendo eles estaduais, federais, municipais e as concessionárias de serviços públicos, que estarão atuando no nosso integrado de comando e controle. Um dos principais objetivos é justamente não só o conhecimento das informações, mas também a otimização das tomadas de decisões a partir de ocorrências que, por ventura, aconteçam ao longo do processo eleitoral", disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.



"Utilizaremos 3.595 câmeras em todo o estado. Os equipamentos ficarão direcionados para zonas eleitorais e pontos estratégicos mapeados pela Inteligência", completou Werner.