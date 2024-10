Homem morre em confronto com policiais em bairro de Salvador

Foram encontradas 142 porções de crack, 82 de maconha e 8 de cocaína - Foto: Divulgação | PMBA

Um homem, identificado como Alan de Melo Barboza, foi morto em um confronto com policiais na noite de segunda-feira, 23. O caso aconteceu na Travessa Falcão, localidade conhecida como Forno, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.



Segundo informações da PM, equipes da Rondesp Atlântico foram acionadas para investigar relatos de homens armados traficando drogas na região. Durante as buscas, os suspeitos perceberam a aproximação policial e começaram os disparos, que foram revidados.

Leia mais

>> Mesmo com policiamento reforçado, aulas seguem suspensas em Pernambués

>> Jovem tenta fugir, mas morre em confronto com a PM em Feira

>> Vídeo: criminosos roubam cachorro no bairro da Graça e devolvem depois

O suspeito chegou a ser socorrido para o hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos na madrugada desta terça-feira, 24.

Alan estava com 142 porções de crack, 82 de maconha, 8 de cocaína e uma pistola calibre 9mm. Todos os materiais apreendidos foram apresentados na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.