Mesmo com policiamento reforçado, aulas seguem suspensas em Pernambués

As aulas nas escolas municipais Frei Leônidas e Municipal de Pernambués seguem com as atividades suspensas nesta terça-feira, 24, mesmo com o policiamento tendo sido reforçado na região. As atividades foram interrompidas devido a um tiroteio na manhã desta segunda-feira, 23.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) afirmou que em decorrência da sensação de insegurança, cerca de 660 alunos estão sem aulas e ainda não há previsão para as aulas serem retomadas.

O transporte público também teve seu serviço suspenso, mas foi reestabelecido cerca de uma hora e meia depois, na manhã de segunda-feira.



O reforço policial acontece nas localidades conhecidas como Baixa do Manu, Alto do Cruzeiro e Av. São Paulo.