Após tiroteio, ônibus deixam de circular em região de Pernambués

Linha 1103 foi desviada para o terminal de Pernambués - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

A circulação de ônibus do transporte público de Salvador foi suspensa na localidade do Alto do Cruzeiro, bairro de Pernambués, na manhã desta segunda-feira, 23.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a interrupção ocorreu após um tiroteio na região. A linha 1103 – Alto do Cruzeiro/Pernambués x Circular -, foi desviada para o terminal de Pernambués.

Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e prepostos da Integra acompanham a situação.