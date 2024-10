Vídeo: criminosos roubam cachorro no bairro da Graça e devolvem depois

- Foto: Redes Sociais

Homens roubaram um cachorro de uma mulher no bairro da Graça, em Salvador, mas se arrependeram e pouco depois o animal, da raça yorkshire, foi encontrado no local. O caso aconteceu na noite do último domingo, 22.

Leia Mais:

>> Jovem tenta fugir, mas morre em confronto com a PM em Feira

>> Após soco, marqueteiro de Nunes levou 6 pontos no rosto; veja

Informações iniciais dão conta de que eles teriam tentado roubar os pertences dela, como não acharam nada, levaram o cachorro.



Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo se aproxima da mulher e do animal enquanto passeavam pela Alameda Capimirim. Um dos homens desce do veículo, aborda a vítima e pega o cachorro. Em seguida, ele entra no carro e vai embora, porém, pouco depois, eles retornaram e deixaram o cachorrinho no local.