Jovem tenta fugir, mas morre em confronto com a PM em Feira

Caio Carvalho Pereira resistiu e foi atingido por disparos - Foto: Divulgação

Um jovem identificado como Caio Carvalho Pereira, de 22 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (23), durante um confronto com a Polícia Militar, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. Com ele, drogas, arma e dinheiro foram apreendidos.

De acordo com informações, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Comando de Policiamento Regional Leste (Cipe/Leste) realizava patrulhamento na região, quando identificou um comportamento suspeito.

Leia mais:

>>Vídeo: acidente com ônibus escolar deixa um morto e crianças feridas

>>Vídeo flagra suspeitos arrastando corpo de mulher morta com espátula

>>Briga em bar termina com facadas e morte na Bahia

Segundo a ocorrência policial, ele estava com uma arma de fogo em punho e tentou fugir dos policiais ao avistar a viatura, entrando numa residência. Os agentes adentraram o imóvel, e o suspeito tentou fugir novamente pelo quintal, quando foi dada mais uma voz de prisão.



Caio teria resistido, atirando contra os PMs, que revidaram e ele foi atingido pelos disparos. O jovem foi levado pelos policiais para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

Com o suspeito foram apreendidas uma arma, um celular e porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 1.085 em espécie, sacos plásticos herméticos para embalar drogas e uma balança.