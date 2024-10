Vídeo flagra suspeitos arrastando corpo de mulher morta com espátula

Segundo a Polícia Civil, mas manchas de sangue que se alastraram pela rua levaram os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) a identificarem os suspeitos de matar a vítima - Foto: Reprodução Redes sociais

Imagens fortes que elucidaram os suspeitos de envolvimento na morte da jovem que foi assassinada com uma espátula de cozinha industrial, em Itapetinga, vieram à tona nesta segunda-feira, 23.

Na cena, é possível ver os suspeitos arrastarem o corpo de Gabriela de Sousa, de 21 anos de idade, pela uma. A ação aconteceu por volta de 02h00 do dia 16 de setembro na cidade. O corpo da jovem foi encontrado no mesmo dia. Os suspeitos que aparecem nas imagens, é um jovem de 19 anos e o outro, um menor, de 16 anos.

Segundo a Polícia Civil, mas manchas de sangue que se alastraram pela rua levaram os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) a identificarem os suspeitos de matar a vítima. Quando seguiram as manchas, os peritos constataram que o sangue tinha origem em uma casa. Ao chegarem na residência, localizaram os dois suspeitos, que foram presos pela Polícia Civil.

Leia também:

>> Vídeo: acidente com ônibus escolar deixa um morto e crianças feridas

>> Mulher mata bêbado que fazia algazarra em sua porta

>> Ataque a tiros na Bahia deixa mulheres e crianças feridas em lanchonete

Os suspeitos confessaram o crime e disseram que utilizaram uma espátula de cozinha industrial para matar a mulher. O jovem de 19 anos foi preso, mas teve a liberdade concedida pela Justiça nesta segunda-feira, 23.

Motivação



Ainda não se sabe oficialmente o motivo do crime. Mas, segundo informações preliminares, o crime ocorreu porque a a jovem teria se recusado a ter relações sexuais com os dois suspeitos. Ela estaria na casa de um deles em uma festa junto com uma amiga. A amiga precisou sair mais cedo, e, no momento em que ela ficou a sós com eles, os suspeitos teriam forçado o ato. Com a recusa da jovem, eles teriam golpeado ela com uma espátula.