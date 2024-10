Ataque a tiros na Bahia deixa mulheres e crianças feridas em lanchonete

O homem foi identificado como Jhon Cleber Cruz dos Santos - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um homem foi morto a tiros dentro de uma lanchonete na noite deste domingo, 22, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu por volta das 19h na Rua Espírito Santo, no bairro Inocoop. Três mulheres e duas crianças, de 7 e 11 anos, também foram baleadas no local.

Leia mais

>> "Estamos sem norte": família de PM assassinado em Salvador pede justiça

>> Suspeito de agredir mulher é espancado até a morte em Salvador

>> Homem é executado a tiros em Monte Gordo

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Jhon Cleber Cruz dos Santos, foi seguido por duas pessoas, que atiraram na vítima, dentro do estabelecimento, e fugiram.



As mulheres estavam na lanchonete e não eram alvos dos criminosos. Elas foram socorridas por moradores e levadas para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), onde estão internadas. Elas não correm risco de morte.

A Polícia Civil investiga o crime. As investigações iniciais apontaram envolvimento de Jhon Cleber com o tráfico de drogas da região.