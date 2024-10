Suspeito de agredir mulher é espancado até a morte em Salvador

- Foto: Divulgação

Um homem foi espancado até a morte por populares, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. O caso aconteceu no domingo, 22, após a vítima ter supostamente agredido uma mulher na rua Fernando Mascarenhas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM foram acionados para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegarem, os agentes do Samu constataram o óbito e os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia.