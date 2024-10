Homem é executado a tiros em Monte Gordo

O caso aconteceu na Rua da Paz, na localidade do Beco da Cebola. - Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem de 26 anos foi executado a tiros na noite de domingo, 22, em Monte Gordo, região próxima a Camaçari. O caso aconteceu na Rua da Paz, na localidade do Beco da Cebola.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da 59ª da Companhia Independente da PM foi até o local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima, identificada como Emerson da Silva da Hora, não resistiu.

A unidade policial expediu as guias para remoção e perícia e vai realizar oitivas e diligências investigativas. A 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio.