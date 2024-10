Vídeo: acidente com ônibus escolar deixa um morto e crianças feridas

Um caminhão de uma distribuidora de alimentos colidiu no fundo de um ônibus escolar que estava a caminho do Colégio Municipal Luiz Gonzaga de Lemos Neto - Foto: Redes sociais

Uma pessoa morreu e crianças ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 23, na rodovia BA-099, na altura da região de Porto de Sauípe, que fica no município de Entre Rios, na Região Metropolitana de Salvador.

Um caminhão de uma distribuidora de alimentos colidiu no fundo de um ônibus escolar que estava a caminho do Colégio Municipal Luiz Gonzaga de Lemos Neto.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA)confirmou a morte e informou se tratar do acompanhante do motorista do caminhão, Lucas de Moura Mota. No ônibus, havia 22 pessoas, sendo a maioria crianças. Elas foram atendidas e encaminhadas para uma unidade de Saúde de Porto de Sauípe. Nenhuma delas corre risco de morte.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local do acidente, assim como uma guarnição do Corpo de Bombeiros



Vídeos mostram a cabine da carreta completamente destruída, assim como a parte traseira do ônibus escolar. Ainda não se sabe o que motivou o acidente.