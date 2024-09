Mulher é morta com espátula e rastro de sangue ajuda na investigação

Responsáveis pela execução teriam filmado ação e publicado nas redes sociais - Foto: Divulgação | GOVBA

Uma mulher foi assassinada com uma espátula de cozinha industrial em Itapetinga, no sudoeste do estado, nesta segunda-feira, 16. A vítima foi identificada como Gabriela de Sousa, de 21 anos.

A Polícia Militar recebeu a informação que dois homens arrastaram um corpo e o abandonaram na Rua Alfredo, no centro da cidade. Agentes foram ao local e constataram o fato.

Leia também:

>> Casal morre em acidente entre motocicleta e caminhonete na Bahia

>> Mãe paga fiança de filho que assassinou o pai e é morta por ele

>> Adolescente de 15 anos é morta a tiros durante festa em Feira

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, e, durante a realização da perícia, os profissionais encontraram um rastro de sangue. Quando seguiram as manchas, os peritos constataram que o sangue tinha origem em uma casa. Ao chegarem na residência, localizaram os dois suspeitos.

Eles confessaram o crime e disseram que utilizaram uma espátula de cozinha industrial para matar a mulher. O suspeito de 19 anos foi preso e o adolescente apreendido.

Não há detalhes sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.