Casal morre em acidente entre motocicleta e caminhonete na Bahia

Um casal morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na noite de sábado, 14, na BA-130, entre Itapetinga e Itororó, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas, Tiago Souza, de 27 anos, e Herika Rocha, de 26, estavam na motocicleta, e o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro.

Após o acidente, familiares e amigos das vítimas realizaram protestos, incendiando galhos, plásticos e pneus em três pontos diferentes da rodovia, que ficaram bloqueados por cerca de duas horas.

Tiago Souza e Herika Rocha, que deixaram uma filha de 3 anos, foram velados e sepultados em Itapetinga no domingo, 15. A delegacia de Itapetinga investiga as circunstâncias do acidente e busca identificar o motorista da caminhonete.