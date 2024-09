Mãe paga fiança de filho que assassinou o pai e é morta por ele

Jovem é acusado de matar mãe um ano após ter assassinado o pai - Foto: Reprodução

Um adolescente de 17 anos é acusado de esfaquear e matar a própria mãe, na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com a investigação, o jovem, identificado como Collin Griffith, cometeu o crime um ano após ter assassinado o próprio pai.

De acordo com a polícia, Collin Griffith ligou para a emergência, no último domingo (8), alegando que a mãe, Catherine Griffith, teria sido acidentalmente esfaqueada no pescoço durante uma briga. Segundo o jovem, ela avançou contra ele, que tinha uma faca.

Segundo os investigadores, a cena encontrada não correspondia com a história descrita pelo adolescente. Além disso, o jovem não cooperou com as investigações e exigiu um advogado ao ser perguntado sobre ocorrido.

No ano passado, Collin foi acusado de matar o próprio pai, Charles Robert Griffith. Segundo o adolescente, ele foi encurralado e agiu em legítima defesa, atirando contra o pai duas vezes: uma no peito e outra na cabeça. Após o ocorrido, a mãe do jovem pagou US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil) para tirá-lo da prisão.