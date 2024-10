Mulher mata bêbado que fazia algazarra em sua porta

Renato Vitorino tinha 40 anos - Foto: Reprodução

Uma mulher de 34 anos matou a tiros um homem de 40 que tentava invadir a casa dela em Confresa, no interior do Mato Grosso, neste domingo, 22. Segundo o g1, o nome do morto é Renato Vitorino dos Santos.

A moradora alegou aos policiais que o homem apresentava sinais de embriaguez e começou a bater com força contra o portão, com ameaças contra seus filhos, que brincavam com um drone em frente a casa.

O homem teria deixado a casa, mas voltado em seguida, desta vez ainda mais violento. Nesse momento, a moradora pegou um revólver do marido e foi até a frente da casa.

O homem teria forçado o portão e partido para cima da moradora para agredi-la. A mulher então disparou contra ele, que morreu ainda no local.

Ao chegarem na cena do crime, os policiais se depararam com o homem caído no chão e a moradora chorando.

A mulher foi levada à delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.