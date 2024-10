Homem mata esposa e ex com golpes de espada em Goiás

Arma do crime era de fabricação caseira - Foto: Divulgação

Duas mulheres foram mortas a golpes de espada pelo mesmo homem em Edéia, município a 120 km de Goiânia-GO. As vítimas eram a atual companheira do agressor e a ex-namorada.



A esposa morreu na última quinta-feira, 19. Já a ex ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital na manhã do sábado, 21.

De acordo com a CNN, no mesmo dia dos crimes, a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante do agressor. Segundo a polícia, tudo começou com uma discussão com a atual companheira, motivada por ciúmes.

Com a arma do crime de fabricação caseira, o homem desferiu golpes contra a mulher, matando-a dentro da casa em que dividiam.



Em seguida, ele foi até uma loja onde sua ex trabalhava e a golpeou diversas vezes com a espada. Segundo a investigação, ela foi um dos tópicos da discussão.