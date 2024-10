Briga em bar termina com facadas e morte na Bahia

Caso aconteceu nesse sábado, 21 - Foto: Arquivo | iKLICK | Creative Commons

O que era pra ser uma tarde tranquila acabou virando um pesadelo no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na tarde desse sábado, 21. Roque Lopes de Lima, de 48 anos, foi assassinado depois de discutir com uma mulher, conhecida como Bia, de 24 anos, do lado de fora de um bar.

Segundo informações iniciais, a vítima estava bebendo em um estabelecimento, localizado na Fazenda Varinha quando tudo começou. A briga se intensificou e Bia pegou uma faca de serra e desferiu um golpe certeiro no tórax de Roque.

Ele chegou a ser socorrido às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, mas já chegou sem vida. De acordo com fontes do Acorda Cidade, um pedaço da lâmina ficou cravado no peito da vítima.