Reconhecimento Facial identifica dois foragidos da Justiça em Feira de Santana

Dois foragidos da Justiça foram presos nas últimas 24h, em Feira de Santana, após serem identificados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com informações da SSP-BA, os foragidos eram procurados pela prática de roubo e por não pagamento de pensão alimentícia. Ambos estavam inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Ainda segundo a SSP-BA, guarnições da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM) e efetuaram as capturas.



A SSP-BA destacou também que o Reconhecimento Facial da SSP encontrou 657 foragidos da Justiça em 2024.