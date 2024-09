Homicida foragido é preso ao tentar ver jogo do Bahia na Fonte Nova

O sistema gerou um alerta que foi enviado ao Centro Integrado de Comunicações - Foto: Alberto Maraux | SSP

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia localizou um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio tentado acessar a Arena Fonte Nova para assistir ao jogo entre Bahia e Atlético-MG na noite de domingo, 15.

De acordo com informações da SSP, o sistema gerou um alerta que foi enviado ao Centro Integrado de Comunicações (CICOM), que notificou as autoridades competentes. Guarnições da 2ª CIPM (Barbalho), responsáveis pelo policiamento do evento, foram acionadas e encontraram o suspeito.

Leia mais

>> Após atentados, Werner garante reforço na segurança a candidatos

>> Motociclista é baleado e invade posto de combustíveis em Salvador

>> Mulher é presa em Salvador durante concurso para agente penitenciário



Após a conferência dos documentos, o homem foi levado para a Polinter, onde o mandado de prisão foi cumprido.