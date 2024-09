Mulher é presa em Salvador durante concurso para agente penitenciário

O caso aconteceu na unidade da Faculdade Unime Paralela - Foto: Divulgação

Policiais penais autuaram em flagrante uma mulher na tarde deste domingo, 15, que tentava fraudar a prova do concurso para Agente Penitenciário. O caso aconteceu na unidade da Faculdade Unime Paralela.

Segundo a suspeita, ela estava com um celular em mãos, quando foi surpreendida por um fiscal. A Polícia Penal foi acionada e ela foi conduzida pelos agentes até uma unidade policial.



Esta foi a segunda prisão que aconteceu durante o concurso realizado no domingo. O outro caso aconteceu no campus da UNIFACS, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores.