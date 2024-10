Após soco, marqueteiro de Nunes levou 6 pontos no rosto; veja

Agressão aconteceu depois do debate - Foto: Flow Podcast | Reprodução | Youtube

Um vídeo mostra o exato momento da agressão entre membros das equipes do candidato Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) após o debate nas eleições de São Paulo, na segunda-feira, 23, no Flow Podcast. Nahuel Medina, da equipe de Marçal, agrediu Duda Lima, marqueteiro de Nunes e que precisou levar 6 pontos no rosto. Uma foto mostra Duda ensanguentado ainda no estúdio.

A confusão começou depois de Marçal ser expulso do debate por quebrar as regras durante as considerações finais. A sua equipe diz que Duda Lima teria dado risada quando Marçal foi advertido pelo mediador.

A polícia foi acionada e Lima e Nahuel Medina foram encaminhados ao 16º DP.