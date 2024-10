Policiamento é intensificado em Pernambués após intenso tiroteio

Avenida São Paulo, em Pernambués - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O policiamento foi intensificado em Permabués após um tiroteio ser registrado na manhã desta segunda-feira, 23. O transporte público foi suspenso por volta das 10h e reestabelecido uma hora e meia depois. As aulas em duas escolas seguem canceladas. O comércio também está fechado.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, os pms realizaram rondas e incursões em todo o entorno, mas nenhum suspeito foi encontrado. O reforço policial acontece nas localidades conhecidas como Baixa do Manu, Alto do Cruzeiro e Av. São Paulo.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que as aulas foram suspensas nas escolas municipais Frei Leônidas e Municipal de Pernambués em decorrência da sensação de insegurança.