PF apura suposta fraude milionária na prefeitura de São José do Jacuípe

PF avança em invetigação de suposta improbidade adminisrtativa - Foto: Prefeitura de São José do Jacuípe

A Polícia Federal iniciou as investigações para apurar uma possível fraude milionária envolvendo a prefeitura de São José do Jacuípe, município localizado na região da Bacia do Jacuípe.

As suspeitas pesam contra o atual prefeito Alberlan Peris Moreira da Cunha, conhecido como Peris Cunha (PP) e o secretário de Administração do município, Magno Lomes. Segundo a denúncia a qual o Portal A TARDE teve acesso, a suposta irregularidade se daria em torno da contratação da empresa W Souza Construções e Limpeza.

Leia mais

>> Passé: MPE anexa mais provas em processo contra prefeita Nilza da Mata

>> Queimadas: Prefeito e aliado são denunciados por fraude em licitação

>> Homem armado intimida eleitores em caminhada de ex-prefeita de Maragojipe

Além dos valores consideráveis pagos para a empresa, um outro detalhe chama a atenção. Conforme consta no comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a data de abertura da W Souza Construções e Limpeza é de 16 de dezembro de 2020, poucos dias antes da posse de Peris Cunha, que venceu as eleições em outubro.

A empresa foi contratada para prestar serviço de conservação e manutenção predial por R$ 1,2 milhão. O contrato foi publicado no Diário Oficial do dia 1º de abril de 2021 com vigência de em ano. Em março de 2022, a mesma empresa foi contratada para prestação de serviço homem/hora na manutenção e conservação de prédios públicos. O valor da contratação foi de R$ 2,4 milhões. Ainda em 2022, a prefeitura realizou um aditivo ao contrato de 25% equivalente a R$ 600 mil, totalizando o contrato em R$ 3 milhões

Publicação do Diário Oficial que mostra primeiro contrato com empresa investigada | Foto: Diário Oficial

“Se nota que as atividades contratadas quase nunca são prestadas e quando o são, em verdade, são desempenhadas pela própria prefeitura, por servidores pertencentes ao quadro efetivo”, diz um trecho da denúncia.



Para a reportagem, fontes informaram que o prefeito Peris Cunha e o secretário Magno Lomes prestaram depoimentos à Polícia Federal, por meio remoto, no final de agosto. Procurada, a PF informou que não pode comentar casos que estão com investigação em andamento.

“Laranja”

O Portal A TARDE entrou em contato com Weliton Sousa Silva, que no registro cadastral do CNPJ aparece como sócio-administrador da empresa. Existe a suspeita de que Weliton seja um “laranja”, emprestando o nome para abrir a empresa. Para a reportagem, Weliton revelou que prestou depoimento à Polícia Federal e confirmou que não administra a W Souza Construções e Limpeza.

“Eu criei essa empresa, mas quem administra ela é meu irmão, Taciano Souza Silva. Para a Polícia Federal, quando eles me entrevistaram, eu já fui falando logo isso, eu criei uma empresa para meu irmão, tem algo de errado? Esse negócio de fantasma é por questão da política do momento”, disse Weliton, que é servidor efetivo da prefeitura de Quixabeira na função de auxiliar de serviços gerais.

“Eles moram aqui em Quixabeira e a empresa presta serviço em São José. Meu irmão resolve tudo aqui em Quixabeira. Como que é fantasma? Ele já tinha outra empresa no nome dele, entendeu? Só que estava carregada, pagando imposto muito alto, e ele pediu pra criar outra no meu nome. Aí ele pediu só o nome para ceder. Qual irmão não faria isso? Não achei nada demais”, complementou.

A reportagem tentou entrar em contato com Taciano, irmão de Weliton, mas as ligações não foram atendidas. O mesmo aconteceu com Magno Lomes. O telefone do prefeito Peris Cunha não foi localizado. O espaço segue aberto para a manifestação dos citados.