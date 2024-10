Queimadas: Prefeito e aliado são denunciados por fraude em licitação

Prefeito André Andrade ao lado de Kelé , seu candidato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito do município de Queimadas, André Andrade (PT), e seu candidato à sucessão no município, Clementino Rodrigues (PT), conhecido como Kelé, foram denunciados por vereadores da cidade por fraudes em processos de licitação.

Além da dupla, José Ariel, vereador e ex-secretário municipal de Infraestrutura, e Antônio Carneiro, fiscal de contratos; ambos são sobrinhos de Kelé. A ação popular impetrada no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) aponta que as empresas do candidato, registradas com os nomes Constrular Madeira Material de Construção e Cia, e CJ dos Santos Rodrigues Empreendimentos LTDA, foram contratadas em processos de licitação com a Prefeitura, o que não é permitido pelo grau de parentesco com servidores públicos.

"Entre as irregularidades graves está o vínculo familiar entre o sócio das empresas vencedoras, Clementino José dos Santos Rodrigues, o ex-secretário de infraestrutura José Ariel Rodrigues de Oliveira e Antônio Carneiro de Oliveira Júnior, fiscal de contrato, agente que atestou a regularidade dos contratos, que nada mais são que seus sobrinhos", diz trecho da denúncia.

De acordo com a denúncia apresentada, a manipulação teria iniciado em 2021, com a chegada de José Ariel ao posto de secretário municipal. As provas anexadas no documento mostram a existência de um esquema voltado para direcionar as licitações para as empresas.

"Além disso, Clementino José dos Santos Rodrigues, possui um histórico de apoio político e financeiro ao atual prefeito André Luiz Andrade, evidenciado por doações e patrocínios às campanhas eleitorais e que agora recebe em troca contratos milionários com o condão de aporte para sua campanha política de 2024, como candidato a Prefeito de Queimadas", diz outra parte do documento, que pede ainda a anulação dos processos licitatórios.