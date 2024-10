Cláudia Oliveira lidera intenções de voto com folga em Porto Seguro

Cláudia Oliveira aparece na liderança em Porto Seguro - Foto: Reprodução | Redes

A deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD) lidera as intenções de voto em Porto Seguro, de acordo com o levantamento do Instituto Lovisky Estatística, divulgado nesta segunda-feira, 23. Segundo a pesquisa, a ex-prefeita tem 47,83% da preferência dos eleitores dentro do cenário estimulado.

O prefeito Jânio Natal (PL) vem na segunda colocação, com 32,43%, seguido por Luigi (PSDB), com 9,96%. Alyson Montezano (Novo) surge com 1,63%, e Gabriela Borges Nega Van (Psol) aparece com 1,27%. Votos brancos e nulos somam 2,54%, e outros 4,35% dos entrevistados não responderam.

Cláudia também lidera com folga no cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, com 47,10%. Jânio Natal tem 30,98%, e Luigi 9,42%. Alyson Montezano aparece empatado com Gabriela Nega Van, ambos com 1,27%. Votos brancos e nulos são 3,08%. Outros 6,88% não responderam.

O levantamento ouviu 552 eleitores, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-05865/2024, é de 90%.