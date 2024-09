Porto Seguro: pesquisa aponta vitória de Claudia Oliveira, do PSD

A deputada estadual Claudia Oliveira é candidata à prefeitura de Porto Seguro - Foto: Juliana Andrade | AgênciaALBA

Mais uma pesquisa registrada, realizada em agosto desse ano, aponta um cenário de folga entra a deputada Claudia Oliveira (PSD) contra o atual prefeito e candidato à reeleição pelo PL de Jair Bolsonaro, Jânio Natal.

Segundo dados acessados por A TARDE, o levantamento aponta que no cenário espontâneo a liderança é da deputada, que marca hoje 39,9% contra 22,9% de Jânio Natal e 12,2% de Luigi Rotuno.

No cenario estimulado, o eleitor aponta para o seguinte resultado se a eleição fosse hoje: Claudia Oliveira 43,8%; Jânio Natal 24,5% e Luigi Rottuno 13,5%.

Quando o quesito é rejeição Jânio lidera o levantamento com 32,3%, seguido de Claudia Oliveira e Luigi Rotunno, que possuem, ambos, 16,3% e 12,4%.

A Pesquisa foi encomendada pelo site Políticos do Sul da Bahia e está registrada no TSE sob o n. 08186/2024. Em junho desse ano, o site Bnews divulgou pesquisa eleitoral que também apontava a vitória da deputada do PSD e que já geriu Porto Seguro entre 2013 e 2020