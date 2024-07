Pesquisa aponta vitória de Claudia Oliveira em Porto Seguro

Claudia Oliveira lidera com 35,85% da preferência do eleitorado - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gasparetto e divulgada nesta quinta-feira, 18, aponta a probabilidade de vitória da deputada estadual Claudia Oliveira em Porto Seguro nas eleições de outubro.

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Claudia Oliveira lidera com 35,85% da preferência, enquanto que Jânio Natal, atual prefeito e pré-candidato a reeleição, vem praticamente empatado com o empresário Luigi Rotunno.

Natal, na segunda colocação, cravou 17,89%, enquanto que Luigi, na terceira posição, registrou 17,80% de preferência. 9,19% optaram por nulo/branco e 18,70% disseram que não sabem ou nao quiseram responder. O levantamento se deu nos dias 13 a 17 de junho e ouviu 1200 pessoas.



A pesquisa foi contratada pelo portal bnews e foi registrada no TSE sob o nº BA-04126/2024, na última quinta-feira, 13.

A pesquisa havia sido derrubada aós decisão liminar do Partido Republicanos, mas a decisão foi suspensa após determinação do desembargador Pedro Rogério Castro Godinho.