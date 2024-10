Praia de Madre de Deus é alvo de limpeza

Voluntários e funcionários da empresa participaram da ação ambiental - Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

O Dia Mundial da Limpeza - 20 de setembro entrou, este ano, no calendário oficial da ONU (Organização das Nações Unidas) e contou com ações para recolher o lixo descartado no meio ambiente. A praia de Madre de Deus recebeu atividade, ontem, promovida pela Transpetro. No total 13 terminais receberam atividades da empresa distribuídas em 11 estados.

Além de funcionários da Transpetro, voluntários de comunidades locais e membros de outras organizações também participaram da movimentação, que foi coordenada em território nacional pelo Instituto Limpa Brasil. Tampinhas, garrafas pets e outros resíduos foram retirados do mar e da areia. A empresa que é signatária do Pacto Global da ONU participou pela primeira vez da operação e distribuiu suas intervenções entre os dias 19 e 21 de setembro para limpeza de praias, rios e mangues próximos aos terminais.

Impacto

“O primeiro impacto que vamos deixar é a limpeza imediata da praia. Mas dá pra ver que tem um mutirão grande aqui em Madre de Deus fazendo essa limpeza e isso importa muito, essa continuidade. Muitas crianças presentes participando da atividade e isso vai propagar essa cultura, esse entendimento da importância do cuidado com o meio ambiente”, afirma o gerente geral da Transpetro na Bahia e Espírito Santo, Cássio Ferreira.

A reflexão sobre o descarte correto do lixo e a educação ambiental também são parte importante da atividade. Além da coleta do lixo, aconteceram brincadeiras, jogos e explanações com esse intuito.

A analista ambiental da Transpetro, Carolina Santana, levou suas filhas Beatriz, 7 anos, e Valentina, 6 anos, para participar da ação. “Foi muito importante porque cada vez mais elas tomam consciência com relação à responsabilidade de tomar conta do meio ambiente, de preservar a praia limpa. Beatriz falou que isso é importante porque o lixo pode cortar o nosso pé. Elas pegaram muitas tampinhas e garrafas pets e esses pequenos gestos marcam. Tenho o hábito de sempre catar o lixo na praia e hoje vejo elas catando. Então, é bem importante que elas participem dessas atividades”, comenta.

Desafio

Mesmo com o volume de sacos de lixo reunidos, a proprietária da barraca Família A Brava Gente, Nice Anunciação, explica que o lixo deixado costuma ser maior nos dias com movimento mais intenso na praia.

“Nos dias de muito movimento, quando o pessoal vai embora fica só a bagaceira. Achei uma ação importante porque vieram conversar com os barraqueiros sobre a importância da limpeza da praia, que podemos ajudar a melhorar conversando com o banhista quando ele chega que tem que levar o lixo dele. Sempre deixo uma lixeira nas minhas barracas, mas acho importante conversar sobre esses assuntos”, pontua.

Para o membro da organização Unieco (ONG que faz trabalho de coleta seletiva no município), Carlos Rian Silva, é preciso ressaltar a necessidade de ações de limpeza como essas. “É algo fundamental, porque quando a gente fala do meio ambiente, a gente fala sobre a nossa convivência com os lugares. Então, você preservar a praia, você preservar o meio onde você se faz presente, isso é de extrema importância para nossa sobrevivência”, reforça.

Por isso, uma das metas da Transpetro é aumentar a atividade para o ano seguinte, de acordo com o gerente geral da empresa na Bahia. “Queremos ampliar a ação ano que vem em parceria com a comunidade. A ideia é que a gente consiga chegar aos 27 terminais aquaviários que a gente opera. Queremos deixar um legado positivo nesse sentido de preservação das praias, limpeza constante. Por isso, o lado social é tão importante pra gente. É uma coisa que a gente tenta incentivar, a participação da comunidade”, fala Cássio Ferreira.