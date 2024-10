Vereadora de Porto Seguro cobra Jânio Natal por falta de recursos

Jânio Natal é citado em cobrança de candidata - Foto: Divulgação | PMPS

A vereadora de Porto Seguro, Lia Arigatô (Avante), usou as redes sociais para cobrar ao prefeito Jânio Natal e ao presidente municipal do Avante, seu partido, Evaí Fonseca, a verba do fundo especial partidário. A candidata à reeleição não recebeu nenhum valor até o momento.

No post, Lia disse ter encaminhado um ofício com requerimento em firma reconhecida, no início de setembro, sob a orientação do deputado federal Neto Carletto (PP). A vereadora afirmou ainda que não recebeu, até o momento, nenhuma satisfação sobre doações.

"O senhor Jânio Natal informou que não recebeu a verba do partido Avante, ficando sob sua responsabilidade pelos candidatos deste município", diz trecho da publicação.

Dois oito partidos que fazem parte da coligação encabeçada pelo prefeito Jânio Natal, apenas o PL, sua legenda, fez doação para a sua candidatura.